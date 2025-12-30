ارتفاع الكوليسترول من أخطر المخاطر الصحية الشائعة، إذ يسهم في تضييق الأوعية الدموية، ويزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتة الدماغية، وحتى بعض المشكلات العصبية مثل الخرف.

الكوليسترول يوجد نوعان من الكوليسترول: الجيد والضار، والكوليسترول ضروري لإنتاج الهرمونات، وفيتامين د، ولصحة أغشية الخلايا.

تكمن المشكلة عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار بشكل مفرط، خاصة نتيجة عوامل نمط الحياة مثل التغذية غير الصحية، قلة ممارسة الرياضة، التدخين، الإفراط في تناول الكحول

تغييرات نمط الحياة

تشير الدكتورة كريستين نورمان، أخصائية القلب، إلى أن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تحسّن مستويات الكوليسترول بشكل كبير، وتقلل الحاجة لاستخدام أدوية الستاتين أو تزيد فاعليتها.

وتوضح: "يُمنح المرضى فترة 3 أشهر لتحسين مستويات الكوليسترول من خلال النظام الغذائي والنشاط البدني قبل وصف الستاتينات، وذلك بناء على خطر إصابتهم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية".

1- التغذية الصحية

لخفض الكوليسترول، يجب التركيز على:

الألياف: الخضراوات والفواكه، الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا

البروتين قليل الدسم: السمك، الدواجن منزوعة الجلد، البقوليات

الدهون الصحية: المكسرات، بذور الكتان، زيت الزيتون، الأفوكادو

2- النوم

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول الجيد، وفقا لدراسة صينية شملت 9 آلاف شخص، كما تزيد من استهلاك السعرات الحرارية بشكل غير واع، مع ميل أكبر لتناول الدهون وقلة البروتين.

النوم الجيد يدعم التوازن بين الكوليسترول الجيد والضار، والسيطرة على الشهية.

3- النشاط البدني

الرياضة تساعد الجسم على استخدام الدهون المشبعة كمصدر للطاقة، ما يقلل من كمية الدهون الضارة في الدم.

حتى النشاط البسيط أو القصير له تأثير إيجابي، ويمكن البدء بزيادة الحركة تدريجيا، مع إدراج فترات من النشاط المكثف عند الإمكان.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا



