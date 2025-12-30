ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والسمك البلطي، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

