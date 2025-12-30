إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبلطي واللحوم والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:58 م 30/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والسمك البلطي، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول والزيت بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار أسعار الدواجن السلع الأساسية

