10 صور تكشف أسرار حياة الأمير هاري بعد تبرعه لأطفال غزة وأوكرانيا

أعلن مكتب الأمير البريطاني هاري، منذ أيام، أن مؤسسته ستتبرع بمبلغ 500 ألف دولار لدعم مشاريع تشمل منظمة الصحة العالمية، بهدف تطوير الأطراف الصناعية وتقديم الدعم للأطفال المتضررين من النزاعات في غزة وأوكرانيا.

جاء ذلك في اليوم الثالث من زيارة الأمير هاري لبريطانيا، حيث زار مركز الدراسات المتعلقة بالإصابات (CIS) التابع لكلية إمبريال لندن، للاطلاع على عمل المركز، خاصة فيما يتعلق بالإصابات التي يتعرض لها الأطفال والحوادث الطبيعية، بحسب "رويترز".

وقال الأمير هاري في بيان: "لا يمكن لأي منظمة بمفردها حل هذه المشكلة. غزة تعاني حاليًا من أعلى كثافة عالمية في عدد الأطفال المصابين بالبتر في التاريخ. ويتطلب الأمر شراكات بين الحكومات والعلوم والطب والاستجابة الإنسانية والدعوة لضمان بقاء الأطفال على قيد الحياة وتمكنهم من التعافي بعد الإصابات الناتجة عن الانفجارات".

وأشار مركز الدراسات إلى أن الأطفال أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابات الناتجة عن الانفجارات بسبع مرات مقارنة بالبالغين.

وتتضمن المنح الثلاث التي أعلن عنها الأمير هاري ومؤسسة "Archewell" التي أسسها مع زوجته ميجان 200 ألف دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم عمليات الإخلاء الطبي من غزة إلى الأردن، و150 ألف دولار لمنظمة "أنقذوا الأطفال" لتقديم الدعم الإنساني المستمر في غزة، و150 ألف دولار لمركز الدراسات المتعلقة بالإصابات (CIS) لتطوير الأطراف الصناعية للأطفال المصابين، خاصة من ضحايا النزاعات في أوكرانيا وغزة.

ويعرف عن الأمير هاري خدمته العسكرية التي امتدت لعشر سنوات، بما في ذلك جولتان في أفغانستان، وأسسه لألعاب "إنفيكتوس" لدعم العسكريين المصابين خلال الخدمة.

ورافق الأمير هاري خلال زيارته مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، واطلع على فرق البحث العاملة في مشاريع عالمية رائدة، حيث أشاد غيبريسوس بالجهود قائلاً: "ليس المال وحده، بل الشغف والالتزام الذي أراه هنا هو الأهم".

كما رافقه في الجولة ديف هنسون، الذي فقد ساقيه في انفجار بأفغانستان ويعمل كسفير لمركز الدراسات، مشيرًا إلى أهمية دعم الأمير في رفع مستوى المركز.

ويعيش الأمير هاري حاليًا في ولاية كاليفورنيا بعد تنحيه عن المهام الملكية الرسمية عام 2020، وقد أجرى خلال الأسبوع زيارات لمؤسسات خيرية، منها إعلان تبرع بمبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني لدعم الشباب في مجتمعات متضررة من العنف والجريمة بالسكاكين في نوتنغهام، وسط اهتمام إعلامي كبير بتباعده عن لقاء والده الملك تشارلز.

