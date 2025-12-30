مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

حسام حسن يستعيد القوة الضاربة للمنتخب في مواجهة ثمن النهائي بأمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

10:43 ص 30/12/2025
يواصل المنتخب الوطني المصري استعداداته لخوض منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في انتظار تحديد هوية المنافس بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ليحافظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويضمن التأهل إلى ثمن النهائي كأول المنتخبات الصاعدة إلى هذا الدور.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته في دور الـ16 مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 يناير، على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

استعادة القوة الضاربة للفراعنة

ويبدأ الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، اليوم برنامج الإعداد للمواجهة المقبلة، حيث يركز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية، لحين الاستقرار على المنافس المنتظر.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة ثمن النهائي عودة العناصر الأساسية إلى التشكيل، بعدما فضل الجهاز الفني إراحة عدد من اللاعبين خلال مواجهة أنجولا، والدفع ببعض البدلاء لمنحهم فرصة المشاركة ورفع جاهزيتهم، مع إراحة الأساسيين على رأسهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أنجولا كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر في دور الـ16 حسام حسن منافس مصر

