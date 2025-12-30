يواصل المنتخب الوطني المصري استعداداته لخوض منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في انتظار تحديد هوية المنافس بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد أنهى مشواره في دور المجموعات بتعادل سلبي أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ليحافظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويضمن التأهل إلى ثمن النهائي كأول المنتخبات الصاعدة إلى هذا الدور.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراته في دور الـ16 مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 5 يناير، على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

استعادة القوة الضاربة للفراعنة

ويبدأ الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، اليوم برنامج الإعداد للمواجهة المقبلة، حيث يركز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية، لحين الاستقرار على المنافس المنتظر.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة ثمن النهائي عودة العناصر الأساسية إلى التشكيل، بعدما فضل الجهاز الفني إراحة عدد من اللاعبين خلال مواجهة أنجولا، والدفع ببعض البدلاء لمنحهم فرصة المشاركة ورفع جاهزيتهم، مع إراحة الأساسيين على رأسهم محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه.