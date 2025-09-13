أغرب طلاق في أمريكا.. سيدة تنفصل عن زوجها بسبب ترامب

كتبت- أسماء العمدة:

في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة، كشف رجل أمريكي عن قيام زوجته برفع دعوى للطلاق بعد أن أدلى بصوته لصالح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الزوج، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لم يكن يتوقع أن يكون موقفه السياسي سببا في انهيار حياته الزوجية.

وقال الزوج في مقطع مصور حصد أكثر من 12.5 مليون مشاهدة على منصة X: "لقد أهدرت حياتنا بسبب السياسة، صوتت لصالح ترامب، وبعدها مباشرة أرسلت لي زوجتي أوراق الطلاق، لم أكن أعلم أن إجراءات الطلاق يمكن أن تتم بهذه السرعة".

وأضاف أن زوجته رفضت تماما أي نقاش حول الأمر، مؤكدة أن لا شيء سيغير قرارها، بل وأصرت على أنها ستبلغ عن والديه لجهات الرعاية الاجتماعية بدعوى أنهما يحصلان على إعانات إعاقة، ما جعله يشعر بالقلق على أسرته بأكملها.

اقرأ أيضا:

"تجمدت حتى الموت".. وفاة مسنة داخل دار رعاية والسبب صادم

"تطرد الطاقة السلبية وتجلب الحظ السعيد".. 6 أشياء ضعها تحت المخدة قبل النوم

بعد مشاركته في أسبوع الموضة.. معلومات عن لؤي ابن راغب علامة

آخر تقاليع التجميل.. نساء يلجأن لجراحة تقصير الساقين لسبب غير متوقع

أبرزهم نيمار.. 5 أشخاص ورثوا ثروات من أشخاص لا يعرفونهم