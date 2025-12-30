يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة حاسمة اليوم الثلاثاء أمام منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

حيث يدخل النسور اللقاء وهم في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، مع امتلاكهم أكثر من سيناريو يضمن لهم التأهل إلى دور الـ16، مقابل سيناريو وحيد قد يؤدي إلى الإقصاء.

وتتمثل حسابات تأهل المنتخب التونسي في الآتي:

– في حال تحقيق الفوز، يتأهل المنتخب مباشرة إلى الدور التالي ويحتل المركز الثاني.

– في حال التعادل، يضمن أيضًا التأهل في المركز الثاني.

– في حالة الخسارة مع فوز أو تعادل نيجيريا، يتأهل منتخب تونس كأفضل ثالث.

– أما خسارة تونس بجانب خسارة نيجيريا من اوغندا، فتعني خروج تونس من البطولة.