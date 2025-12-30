مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

3 سيناريوهات للتأهل وواحد للإقصاء.. ماذا يحتاج منتخب تونس لعبور دور المجموعات؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:00 ص 30/12/2025

منتخب تونس

يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة حاسمة اليوم الثلاثاء أمام منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

حيث يدخل النسور اللقاء وهم في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، مع امتلاكهم أكثر من سيناريو يضمن لهم التأهل إلى دور الـ16، مقابل سيناريو وحيد قد يؤدي إلى الإقصاء.

وتتمثل حسابات تأهل المنتخب التونسي في الآتي:

– في حال تحقيق الفوز، يتأهل المنتخب مباشرة إلى الدور التالي ويحتل المركز الثاني.

– في حال التعادل، يضمن أيضًا التأهل في المركز الثاني.

– في حالة الخسارة مع فوز أو تعادل نيجيريا، يتأهل منتخب تونس كأفضل ثالث.

– أما خسارة تونس بجانب خسارة نيجيريا من اوغندا، فتعني خروج تونس من البطولة.

منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية تأهل المنتخب التونسي

