3 سيناريوهات للتأهل وواحد للإقصاء.. ماذا يحتاج منتخب تونس لعبور دور المجموعات؟
كتب : محمد عبد الهادي
منتخب تونس
يستعد منتخب تونس لخوض مواجهة حاسمة اليوم الثلاثاء أمام منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
حيث يدخل النسور اللقاء وهم في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، مع امتلاكهم أكثر من سيناريو يضمن لهم التأهل إلى دور الـ16، مقابل سيناريو وحيد قد يؤدي إلى الإقصاء.
وتتمثل حسابات تأهل المنتخب التونسي في الآتي:
– في حال تحقيق الفوز، يتأهل المنتخب مباشرة إلى الدور التالي ويحتل المركز الثاني.
– في حال التعادل، يضمن أيضًا التأهل في المركز الثاني.
– في حالة الخسارة مع فوز أو تعادل نيجيريا، يتأهل منتخب تونس كأفضل ثالث.
– أما خسارة تونس بجانب خسارة نيجيريا من اوغندا، فتعني خروج تونس من البطولة.