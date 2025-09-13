هجوم مروع.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

أصيب زوار حديقة سفاري وورلد في بانكوك، عاصمة تايلاند، بالصدمة والرعب بعد أن هاجمت مجموعة من الأسود حارس الحديقة، مما أدى إلى وفاته، الأربعاء.

الضحية جيان رانجخاراسامي، البالغ من العمر 58 عامًا، كان يعمل في الحديقة لأكثر من ثلاثة عقود، وتعرض للهجوم في القسم المخصص للزوار لمشاهدة الحيوانات من سياراتهم، بحسب موقع The Independent.

وقال سادودي بونبوجدي، مدير حماية الحياة البرية في إدارة الحدائق الوطنية، إن الضحية هاجمته ستة أو سبعة أسود على الأرجح.

وأمرت الإدارة، المسؤولة عن إدارة الحدائق الوطنية في تايلاند، بإغلاق مؤقت للحديقة.

وأضاف بونبوجدي: "الفقيد كان أحد موظفي الحديقة الذين يعتنون بتغذية الأسود عادة"، مشيرًا إلى أن الرجل كان قد خرج من سيارته وقت وقوع الحادث.

وبعد انتشار مقاطع الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة.

وقال الدكتور تافاتشاي كانشانارين، أحد الزوار الذين شهدوا الهجوم، لتلفزيون "تايراث" إن الضحية خرج من السيارة المكشوفة ووقف ظهره تجاه الأسود، مضيفًا: "وقف حوالي ثلاث دقائق، ثم اقترب منه أسد ببطء وأمسكه من الخلف. لم يصرخ".

من جانبه، أوضح أتابول شاروينشانسا، المدير العام لإدارة الحدائق الوطنية، أن الحادث وقع أثناء وقت تغذية الحيوانات، وأنه يُفترض أن أحد الأسود لم يكن في مزاج جيد وشن الهجوم، لتتبعه باقي الأسود.

ووفقًا لتقارير، استمر الهجوم نحو 15 دقيقة قبل أن يتمكن زميل للضحية من الوصول إليه وسحبه إلى مكان آمن، ونُقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، وفقًا لصحيفة "بانكوك بوست".

وقالت زوجة الضحية، راتانابورن جيتبكدي، إن زوجها كان دائمًا يتخذ الاحتياطات ولم يتعرض لهجوم من قبل، واصفة إياه بأنه المعيل الوحيد للعائلة الذي أحب رعاية الحيوانات في الحديقة.

#Video | 🚨🐆 Tragedia en Tailandia: un cuidador del zoológico Safari World Bangkok perdió la vida tras ser atacado por un grupo de leones, informaron las autoridades este miércoles 10 de septiembre.



El hecho ha conmocionado al país y reabre el debate sobre la seguridad en… pic.twitter.com/WNyO6xgC4E — Globovisión (@globovision) September 10, 2025 ">

