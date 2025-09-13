أم تحتجز طفلتها في غرفة مظلمة مع "دبدوب".. وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

في واقعة مأساوية بمدينة سوروكابا في ساو باولو بالبرازيل، أنقذت الشرطة طفلة في السادسة من عمرها بعد أن قضت حياتها كاملة محتجزة داخل غرفة مظلمة، ولم يكن معها سوى دمية قماشية صغيرة كرفيقة "دبدوب".

وقالت صحيفة مترو، إنه عند دخول السلطات الغرفة بعد بلاغ مجهول، وجدوا الطفلة في حالة إعياء شديد، تعيش على غذاء سائل فقط، دون أي تعليم أو مهارات تواصل.

الطفلة كانت مهملة تماما، بشعر متشابك وملابس متسخة، وغير قادرة على النطق إلا بأصوات بسيطة.

وكشف الفحص الطبي عن إصابتها بعدوى والتهاب في الدم وسوء تغذية حاد، أما والدتها، فلم تظهر أي ندم وقدمت إجابات مراوغة أثناء استجوابها.

وعندما سألت الشرطة الأم عن عدم عرض الطفلة على الأطباء أو تسجيلها في المدرسة، اكتفت بإجابات غامضة مثل "لم يحدث بعد"، ما دفع السلطات لاعتقال الوالدين بتهمة الاحتجاز غير القانوني، مع احتمال توجيه تهم بسوء المعاملة.

ونُقلت الطفلة فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل نقلها إلى دار أطفال.

وكشف أحد المستشارين في مجال حماية الطفولة، أن الطفلة كانت في حالة ذهول، وكأنها ترى العالم للمرة الأولى، بلا حيوية نتيجة العزلة الطويلة.

