لماذا يتباطأ الهضم في الشتاء؟.. إليك نصائح لا تتجاهلها

لماذا يتباطأ الهضم في الشتاء؟.. إليك نصائح لا تتجا

كتب - محمود عبده :

مع حلول الشتاء، يلاحظ كثيرون شعورا بالثقل والانتفاخ وبطء الهضم، حتى دون تغيير كبير في العادات الغذائية.

وفقا لموقع Health، يؤكد خبراء الصحة أن هذه المشكلات مرتبطة بالتغيرات الموسمية في الجسم وليس فقط بقلة الحركة أو نوعية الطعام، وجاءت كما يلي:

1- انخفاض شرب الماء

الطقس البارد يقلل الإحساس بالعطش، ما يؤدي إلى جفاف نسبي وتصلب البراز، ويجعل الإخراج أصعب.

2- الطقس البارد وبطء حركة الأمعاء

تشير الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة يقلل تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى تباطؤ انقباضات المعدة والأمعاء وزيادة شعور الانتفاخ والامتلاء.

3- طبيعة الأطعمة الشتوية

يلجأ الكثيرون إلى وجبات دسمة غنية بالدهون والكربوهيدرات، مع قلة الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، ما يثقل عملية الهضم.

4- قلة النشاط البدني

أيام الشتاء القصيرة وبرودة الطقس تقلل من الحركة اليومية، ما يبطئ حركة الأمعاء ويزيد احتمالات الإمساك.

5- اضطراب النوم والروتين اليومي

قلة التعرض للشمس وتغير مواعيد النوم والوجبات تؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، المرتبطة مباشرة بإيقاع الجهاز الهضمي.

نصائح لدعم الهضم في الشتاء

ينصح الخبراء بتناول السوائل الدافئة، والحركة الخفيفة بعد الوجبات، وزيادة الخضروات المطبوخة، مع الالتزام بمواعيد منتظمة للأكل والنوم، لمساعدة الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة خلال الأشهر الباردة.