الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ استقبال النواب الجدد الأحد 4 يناير

كتب- نشأت علي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، بدء استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026–2031، بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد 4 يناير 2026.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها، أن الاستقبال سيتم بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، لاستخراج كارنيهات العضوية، وفق جدول زمني محدد بحسب ترتيب المحافظات المقرر قانونًا.

وجاء جدول الاستقبال كالتالي: الأحد 4 يناير 2026: القاهرة – القليوبية – الدقهلية – المنوفية.

الاثنين 5 يناير 2026: الغربية – كفر الشيخ – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج.

الثلاثاء 6 يناير 2026: قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الشرقية – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسكندرية – البحيرة – مطروح.