تحذير عالمي: فطر مقاوم للأدوية ينتشر في 61 دولة ويقتل 50% من المصابين

يحذر خبراء صحة عالميون من فطر قاتل يتفشّى حاليًا في 61 دولة، ويُظهر مقاومة متزايدة للأدوية وقدرة كبيرة على التسبب بالمرض.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن العدوى الفطرية، التي تُصيب ما يقرب من 6.5 مليون شخص كل عام، ترتبط بمعدل وفيات مرتفع يزيد عن 50% حتى مع استخدام العلاج المضاد للفطريات.

وفطر "كانديدا أوريس"، أو "فطر داء البقع البيضاء" (Candida auris)، هو نوع من الخميرة الغازية التي يمكن أن تسبب التهابات مميتة، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تم اكتشافه لأول مرة في عام 2009 في قناة الأذن لمريض في اليابان وسرعان ما انتشر إلى العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، إذ تم تحديده على أنه تهديد كبير للصحة العامة في عام 2014.

وكشفت أحدث مراجعة بحثية عن عدة سمات فريدة للفطر تمكنه من الانتشار بسرعة. وقد وُجد فطر المبيضات الأذنية (Candida auris) بالفعل في 61 دولة على الأقل في 6 قارات.

وتشير الدراسة إلى أن الفطر يكتسب مقاومة سريعة للأدوية نظرًا لقدرته على التحول من شكل نمو يشبه الخميرة إلى شكل انتشار خيطي. كما أنه يمتلك بروتينات في جدار الخلية تمكنه من الالتصاق بجلد الإنسان "كالغراء" واستعماره.

وتشير الدراسة المنشورة في مجلة "مراجعات علم الأحياء الدقيقة وعلم الأحياء الجزيئي"، إلى أن "استعمار الجلد بواسطة فطر المبيضات الأذنية يمثل مصدر قلق طبي كبير لأن المرضى المستعمرين قد يسهلون انتقال فطر المبيضات الأذنية بين المستشفيات وداخلها إلى مرضى آخرين" ، وفق ما أوردت "الإندبندنت".

وما يزيد من خطورة هذا الفطر القاتل، هو أن غشاء الخلية للفطر تحتوي على "مضخات طرد" قادرة على إزالة الأدوية المضادة للفطريات قبل أن تتمكن من قتله، كما أنه يلتصق ببعضه مكونًا طبقات حيوية لزجة على الأسطح، مما يصعب اختراق الأدوية لها.

ووفقًا للدراسة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي وسائل أخرى يقاوم بها الفطر الأدوية.

وتوضح المراجعة أن "تشخيص عدوى المبيضات الأذنية غالبًا ما يتعثر بسبب التشخيص الخاطئ، مما يؤدي إلى تأخير بدء العلاج المناسب المضاد للفطريات".

ودعا التقرير إلى بذل جهود أكبر لرفع مستوى الوعي حول الأمراض الفطرية من خلال آليات ترصد أفضل، لا سيما في البلدان ذات الموارد المحدودة، مشيرًا إلى أن 3 أدوية جديدة تخضع حاليًا للتجارب السريرية من المرجح أن تُتاح قريبًا لعلاج هذه العدوى الفطرية.