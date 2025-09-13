أثارت الجدل بمضاعفات حقنة فيلر بالأنف.. من هي البلوجر كنزي مدبولي؟

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت البلوجر المصرية كنزي مدبولي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفت عن تعرضها لمضاعفات خطيرة، إثر خضوعها لحقنة فيلر في الأنف.

قالت كنزي عبر حسابها على بموقع "إنستجرام": أنا مناخيري كانت هتروح امبارح وكنت ممكن أصاب بالعمي بسبب حقنة فيلر، ماحدش ياخد فيلر في المناخير مهما كان الدكتور شاطر".

وأوضحت أن الهدف من الحقنة كان تصحيح اعوجاج في الأنف ناتج عن مشكلات في الجيوب الأنفية، لكنها تفاجأت بتأثيرها الخطير التي كاد أن يفقدها بصرها.

في هذا الصدد، إليكم أبرز معلومات عن كنزي مدبولي، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- كنزي مدبولي، بلوجر مصرية.

- وُلدت في 4 أكتوبر 1997.

- من مواليد محافظة الإسكندرية.

- تبلغ من العمر نحو 28 عاما.

- تخرجت كنزي مدبولي في كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا.

- كنزي من أبرز صانعات المحتوى في مصر.

- تُقدم محتوى كوميديا واجتماعيا.

- نشرت روايتها الأولى بعنوان "فرصة من ذهب" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، العام الماضي.

- تمت خطبتها منذ عام 2017 لفراس الخطيب.

- ثم احتفلت بعقد قرانها في 26 يونيو على فراس الخطيب.

- تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لديها 3.9 مليون متابع على إنستجرام.