يترقب المنتخب الوطني المصري التعرف على منافسه في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تعادله بدون أهداف أمام منتخب أنجولا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الإثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026، حيث نجح منتخب مصر في حجز مقعده بالأدوار الإقصائية بعد إنهائه مرحلة المجموعات متصدرًا لمجموعته.

موعد مباراة مصر في دور الـ16

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مواجهة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، على أن يتم تحديد الطرف الثاني عقب انتهاء مباريات المجموعات الأخرى وحسم هوية أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

منافس منتخب مصر المحتمل

ووفقا للحسابات الرسمية، تأكد أن منتخب مصر سيواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة خلال منافسات دور الـ16.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال، والكونغو الديمقراطية، وبنين، وبتسوانا، حيث يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب الرصيد نفسه، بينما يحتل منتخب بنين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب بتسوانا الترتيب دون نقاط.

وتُقام اليوم مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة، حيث يلتقي منتخب السنغال مع بنين، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره بتسوانا.

وفي حال فوز منتخب السنغال أو انتهاء اللقاء بالتعادل، سيواجه منتخب مصر نظيره بنين في دور الـ16، بينما في حال فوز بنين، سيلتقي المنتخب المصري بأحد منتخبي السنغال أو الكونغو الديمقراطية وفقًا للترتيب النهائي للمجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر في دور الـ16

وتملك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق البث الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُذاع مباراة منتخب مصر عبر قناة beIN SPORTS MAX HD.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر في دور الـ16

كما تتيح بعض القنوات المفتوحة نقل عدد من مباريات البطولة، من بينها:

القناة المغربية الرياضية 2 (TNT)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

التردد على نايل سات: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3