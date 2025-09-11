كلبة تمنع كارثة.. عضت فتيل ديناميت مشتعل وأنقذت عائلة (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

أنقذت كلبة من نوع كوكر سبانيل مختلطة تدعى "مانشيس" العائلة المالكة لها من كارثة محققة، بعدما سارعت إلى عض فتيل عبوة ديناميت مشتعل أُلقي داخل منزل صحفي في مدينة "هوايال" في بيرو، فأبطلت الانفجار في لحظة فارقة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أظهرت كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يلقي بقطعة ديناميت مشتعلة عبر نافذة مكسورة أعلى باب منزل الصحفي كارلوس ألبرتو ميسّيس ثاراتي، الذي يرجح أن يكون الهجوم مرتبطا بتحقيقاته الصحفية الاستقصائية.

في ثوان معدودة، اندفعت "مانشيس" التي تزن نحو 11 كيلوجراما إلى مصدر الخطر، وهي تنبح بجنون، قبل أن تلتقط الفتيل بأسنانها وتبدأ في مضغه حتى انطفأ تماما، مانعة انفجارًا كان سيودي بحياة الأسرة بأكملها، وقال الصحفي المصدوم لشبكة NBC News: "لقد مضغته مرارًا حتى أنقذت حياتنا".

السلطات هرعت إلى المكان، حيث أرسل الأمن فريقًا متخصصًا في تفكيك المتفجرات لإزالة العبوة بأمان، وتمكنت الشرطة لاحقًا من اعتقال مشتبه به، فيما وُصف الحادث بأنه محاولة ترهيب للصحفي، دفعت الأسرة إلى طلب حماية أمنية.

لكن البطولة لم تمر دون ثمن؛ إذ تسببت العملية في تلف أوتارها الصوتية، ما أفقدها القدرة على النباح، رغم أنها ما زالت نشيطة وتحظى بإشادة واسعة كبطلة محلية.

الفيديو الموثق للحظة البطولية انتشر بسرعة على منصات التواصل، وأثار موجة إعجاب كبيرة، خاصة أنه أكد أن "مانشيس" ليست كلبة مدربة على اكتشاف المتفجرات، بل مجرد حيوان أليف تحول في لحظة إلى منقذ.

