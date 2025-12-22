مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على زيمبابوي

كتب - محمد عبد السلام:

11:56 م 22/12/2025
فاز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الافريقية.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على زيمبابوي

ويلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير الأغادير.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي منتخب مصر منتخب زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية عمر مرموش محمد صلاح

