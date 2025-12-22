موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على زيمبابوي
كتب - محمد عبد السلام:
فاز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الافريقية.
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على زيمبابوي
ويلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير الأغادير.