جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي
كتب - محمد عبد السلام:
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .
كما فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الأنجولى بنتيجة 2-1، الذي يقيمون مع منتخب مصر في نفس المجموعة.
وبعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:
1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط
2- مصر - 3 نقاط
3- زيمبابوي - بدون نقاط
4- أنجولا - بدون نقاط