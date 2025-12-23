مباريات الأمس
إعلان

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

كتب - محمد عبد السلام:

12:13 ص 23/12/2025
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية .

كما فاز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الأنجولى بنتيجة 2-1، الذي يقيمون مع منتخب مصر في نفس المجموعة.

وبعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط

2- مصر - 3 نقاط

3- زيمبابوي - بدون نقاط

4- أنجولا - بدون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله