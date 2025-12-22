سمي على اسم رئيس البرازيل.. اكتشاف ضفدع جديد لم يكن معروفا من قبل

في وقت لم تعد فيه صناعة المحتوى الرقمي مجرد هواية، برز اسم مستر بيست كأغنى يوتيوبر في العالم، بعد أن تجاوزت ثروته حاجز 500 مليون دولار، ليصبح نموذجًا جديدًا للنجاح في عصر الإعلام الرقمي وصناعة التأثير.

من هو أغنى يوتيوبر في العالم؟

مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، شاب أمريكي من مواليد عام 1998، بدأ رحلته على منصة يوتيوب منذ سنوات المراهقة، قبل أن تتحول قناته إلى واحدة من أكبر القنوات العالمية من حيث عدد المشتركين والمشاهدات.

أرقام قياسية غير مسبوقة

نجح "بيست" في تحقيق أرقام استثنائية جعلته يتصدر قوائم صناع المحتوى عالميًا، من أبرزها، أكثر من 454 مليون مشترك على يوتيوب و مليارات المشاهدات لمقاطع الفيديو وأيضًا فيديوهات تتصدر "الترند" خلال ساعات من نشرها

ويعرف بأسلوبه القائم على التحديات الضخمة، والجوائز المالية الكبيرة، وتنفيذ أفكار غير مسبوقة في عالم المحتوى.

مصادر ثروة مستر بيست

لا تعتمد ثروة MrBeast على الإعلانات فقط، بل تتوزع بين عدة مصادر، من أهمها، عائدات الإعلانات من منصة يوتيوب

مشروعات تجارية ناجحة مثل MrBeast Burger و Feastables، عقود رعاية وإعلانات مع علامات عالمية

استثمار الأرباح في تطوير محتوى عالي التكلفة، ويشير متابعون إلى أن سر نجاحه يعود إلى إعادة ضخ معظم أرباحه في صناعة محتوى أكثر جذبًا وتأثيرًا.

إلى جانب الثروة والشهرة، اشتهر مستر بيست بمحتواه الإنساني، إ قدّم:

1- تبرعات بملايين الدولارات لمحتاجين

2- بناء منازل للأسر الفقيرة

3- تمويل عمليات جراحية ومبادرات علاجية

4- حملات بيئية عالمية لزراعة الأشجار وتنظيف المحيطات

