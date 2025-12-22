يُعد عالم الزواحف من أكثر العوالم إثارة وخطورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالثعابين السامة، حيث تشير الدراسات العلمية إلى وجود أنواع تمتلك سمومًا شديدة الفتك قد تؤدي إلى الوفاة في وقت قصير إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وفي هذا السياق، يتصدر ثعبان التايبان الداخلي قائمة أخطر الثعابين في العالم، نظرًا لقوة سمه وتأثيره السريع على جسم الإنسان، وفقًا لما ورد عبر صحيفة،timesofindia.

ما هو أخطر ثعبان في العالم؟

يُعرف ثعبان التايبان الداخلي (Inland Taipan) بأنه أكثر الثعابين سُمّية على مستوى العالم، ويعيش في المناطق الصحراوية النائية بأستراليا، ويكفي مقدار ضئيل جدًا من سمه لقتل عدة أشخاص بالغين.

لماذا يُعد شديد الخطورة؟

يحتوي سم التايبان على مزيج قوي من السموم العصبية والدموية، التي تؤثر مباشرة على

- الجهاز العصبي

- تخثر الدم

- عضلات الجسم

- وظائف القلب والتنفس

وتشير التقديرات الطبية إلى أن تأثير السم قد يبدأ خلال دقائق معدودة، ما يجعل سرعة الإسعاف عاملًا حاسمًا في إنقاذ المصاب.

و رغم خطورته البالغة، يُعرف التايبان بطبيعته الخجولة، ونادرًا ما يهاجم البشر إلا في حال الشعور بالتهديد، ومع ذلك، فإن أي لدغة تُعد حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

