سمي على اسم رئيس البرازيل.. اكتشاف ضفدع جديد لم يكن معروفا من قبل

كتب: محمود عبده

في عالم الطبيعة، هناك مخلوقات تجمع بين الغموض والجمال في آن واحد، والثعابين واحدة منها، تلفت الأنظار بألوانها الزاهية وأنماطها المدهشة التي تمنحها القدرة على التمويه والصيد في بيئات متنوعة.

ووفقا لموقع "timesofindia.indiatimes"، إليك أبرز الثعابين التي تأسر العيون حول العالم:

ثعبان النيلي الشرقي

واحد من أكبر الثعابين في أمريكا الشمالية، يصل طوله إلى 9 أقدام، ولونه أسود مع لمسات زرقاء ورأس محمر، ويصنف مهددا بالانقراض في بعض المناطق.

الثعبان الأخضر الخشن

نحيل ورشيق، يعيش في أميركا الشمالية، ويعتمد على لونه الأخضر للتمويه بين الأشجار، ويصل طوله إلى نحو 80 سنتيمترا ويعد مثالا على التنقل السريع والتمويه البارع.

بوا البرازيلية قوس قزح

تتميز بجلدها القزحي الذي يعكس الضوء بألوان مذهلة، ويتراوح طولها بين 1.2 و1.8 متر، مع نقوش رائعة على الرأس والظهر تضيف لمسة فنية فريدة.

ثعبان حشرجة البراري

هادئ الطبع ويتميز بقدرة مذهلة على التمويه وسط التضاريس الوعرة، ويستخدم سمه المحدود لصيد القوارض والطيور الصغيرة، مع ميل لتجنب البشر.

الأفعى الشائكة

موطنها وسط أفريقيا، وتتميز بحراشف متوهجة وألوان متنوعة تمنحها مظهرا يشبه التنين الصغير، مع بعض السمية المحدودة التي تستخدمها لصيد فرائسها.

الأناكوندا الخضراء

تعد الأكبر والأثقل بين الثعابين، وتنتشر في أميركا الجنوبية وجزيرة ترينيداد، وهي غير سامة لكنها تمتلك قوة هائلة وطولا ضخما يمكنها من صيد فرائسها بكفاءة.

اقرأ أيضا:

ما سر الشعور بالدوار خلال ركوب الموصلات؟.. ونصائح للتخلص منها

بعد الاختناق الجماعي.. كيف تحمي أسرتك من غاز المدفأة؟

مع حلول فصل الشتاء.. أهم الفيتامينات للوقاية من الأمراض التنفسية

حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

علامات تكشف إصابتك بالكبد الدهني.. لا تتجاهلها