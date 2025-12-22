سميرة سعيد تنشر صورًا من مشاركتها في افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب

حضرت الفنانة منة شلبي مع زوجها المنتج أحمد الجنايني عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، الذي يقام مساء اليوم الاثنين في مسجد عمر مكرم.

ظهرت منة بدون مكياج حزنا على رحيل الفنانة سمية الألفي وقامت رفقة زوجها بمواساة نجليها أحمد وعمر فاروق الفيشاوي.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من النجوم هم الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنانة شيرين، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي، الفنان محمد علي رزق، الإعلامي طارق علام وحرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر في محنتهما.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن هم بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

