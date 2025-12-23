فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

سجل نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي في الدقيقة 1+90 من عمر المباراة.

وانتهت مباراة مصر أمام نظيره زيمبابوي بفوز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف منتخب زيمبابوي بدون أهداف.