كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

12:04 ص 23/12/2025
سجل نجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي في الدقيقة 1+90 من عمر المباراة.

وانتهت مباراة مصر أمام نظيره زيمبابوي بفوز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف منتخب زيمبابوي بدون أهداف.

فيديو هدف محمد صلاح في زيمبابوي محمد صلاح منتخب مصر مصر وزيمبابوي نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
