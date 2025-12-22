كتبت- داليا الظنيني:

حذّر الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، من تفاقم أزمة فائض الخريجين، مؤكدًا أن عدد أطباء الأسنان المسجلين بالنقابة قد يصل إلى 200 ألف طبيب خلال خمس سنوات، في ظل غياب أي استجابة رسمية لمقترحات النقابة المقدمة منذ سنوات لضبط الأعداد.

وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن مقترحات النقابة لم تلقَ قبولًا أو رفضًا صريحًا من الجهات المعنية، ما أدى إلى استمرار الأزمة دون حلول واضحة، مشيرًا إلى أن هناك ما بين 7 إلى 8 آلاف طالب يدرسون طب الأسنان خارج مصر، يعود منهم سنويًا نحو 600 خريج للعمل داخل البلاد.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنه لا يوجد أي عجز في أطباء الأسنان داخل المستشفيات الحكومية، بل على العكس، تعاني بعض المستشفيات من تكدس شديد، لافتًا إلى أن بعض الوحدات يصل فيها عدد الأطباء إلى 40 أو 50 طبيبًا للكرسي الواحد، بينما سجلت حالات وصلت إلى 120 طبيبًا على كرسي واحد، وهو ما وصفه بغير المنطقي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة نفسها أعلنت عدم حاجتها لمزيد من أطباء الأسنان، مؤكدًا أن الحل الأمثل يتمثل في اتخاذ قرار جريء بوقف القبول أو تعطيل الدراسة في كليات طب الأسنان لفترة مؤقتة، على غرار ما فعلته بعض الدول، لحين إعادة التوازن لسوق العمل.