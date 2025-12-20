"بتعاملهم زي أولادها".. سيدة تجني 200 ألف دولار من رعاية الدمى

سمي على اسم رئيس البرازيل.. اكتشاف ضفدع جديد لم يكن معروفا من قبل

كتب - محمود عبده:

بينما يسعى الكثيرون إلى مهنة تضمن لهم مصدر رزق ثابت، اختارت الأمريكية جينا كاسوف مسارا غير مألوف تماما، إذ حولت هوايتها في الاعتناء بالدمى إلى مصدر دخل مربح.

تستيقظ كاسوف كل صباح لتتوجه إلى حضانة دميتها "بيبا" وأشقائها، ضمن مجموعة دمى "ريبورن" التي تشكل باليد وترسم بواسطة فنانين حول العالم، بحسب مجلة "نيوزويك".

وتبلغ قيمة كل دمية بين ألفي و10 آلاف دولار، ويقتني كاسوف منها 20 دمية منذ عام 2020، تشبه الأطفال البشر لدرجة قد تخدع الناظر إليها.

وعلى الرغم من السخرية التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف متابعيها لأسلوب حياتها بأنه "مرعب" أو "حزين"، إلا أن كاسوف تحولت هوايتها إلى مشروع مربح على منصة يوتيوب.

وقالت كاسوف: "في الـ365 يوما الماضية، حققت أكثر من 200 ألف دولار من قناتي، التي تشمل فيديوهات لروتين الصباح، ولعب الأدوار، ورحلات التسوق، وأوقات الاستحمام مع الدمى، وجذبت أكثر من 30 ألف مشترك".

تجدر الإشارة إلى أن كاسوف، أم لخمسة أطفال بالغين، كانت تعمل مصممة أزياء للأطفال وتمتلك عقارات قبل أن تطلق قناتها على يوتيوب بعنوان "الدمى ليست حقيقية" في مارس 2024، لتثبت أن الهواية الغريبة يمكن أن تتحول إلى مشروع ناجح ومربح.

