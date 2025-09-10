أغلى 10 أحذية في العالم.. ثمن أحدها يعادل فيلا على الشاطئ

كتب- أحمد الضبع:

كانت الأحذية وما زالت رمز للترف والتحضر، منذ عصور الفراعنة الذين صنعوها من الذهب حتى الآن وأصبحت صناعة فنية يتبارى كبار المصممين في إبرازها بأفخم المواد وأندر الأحجار الكريمة.

وبحسب موقع luxhabitat، إليك قائمة بأغلى 10 أحذية في العالم لعام 2025، والتي جاءت بأسعار خيالية قد توازي ثمن فيلا فاخرة على الشاطئ أو يخت خاص.

في مقدمة القائمة، جاء حذاء Moonstar من تصميم الإيطالي أنطونيو فييتري، والمقدر بنحو 19.9 مليون دولار أي ما يقارب 980 مليون جنيه مصري.

وصنع الحذاء من الذهب الخالص، ورصع بـ30 قيراطا من الألماس، وزين بقطعة نيزك تعود إلى عام 1576.

وعرض لأول مرة في أسبوع الموضة بدبي، إذ صممت كعبه ليحاكي شكل برج خليفة، بينما جرى تسليم النسخ الحصرية منه للمشترين عبر طائرات هليكوبتر.

وجاء في المرتبة الثانية حذاء Passion Diamond، ثمرة تعاون بين "جادا دبي" و"باسيون جولرز"، والذي عرض لأول مرة في فندق برج العرب بدبي، ويبلغ ثمنه 17 مليون دولار، إذ صنع من الذهب والجلد والحرير، وزين بـ236 حجر ألماس بينها ماسة نادرة بوزن 15 قيراطا.

أما المرتبة الثالثة، فاحتلها حذاء ديبي وينغهام بقيمة 15.1 مليون دولار، وقد استخدم في تصميمه مزيج من البلاتين والذهب والجلد مع طلاء بذهب عيار 24، وزين بماسات وردية وزرقاء نادرة، واستغرق تنفيذه أكثر من 100 ساعة عمل.

وتضم القائمة أيضًا أحذية ذات قصص استثنائية، مثل الحذاء الذي رماه الصحفي العراقي منتظر الزيدي باتجاه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش عام 2008، والذي بيع لاحقًا بـ10 ملايين دولار.

إضافة إلى أحذية شهيرة مثل Ruby Slippers من هاري وينستون وCinderella Slippers من ستيوارت ويتزمان، وصولا إلى Nike Air Yeezy 1 التي ارتداها كانييه ويست في حفل "جرامي" 2008 وبيعت بمبلغ 1.8 مليون دولار.

