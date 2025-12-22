خبير مصرفي: توقعات بخفض الفائدة 1% نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن وجود مؤشرات قوية تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، مؤكداً أن القرار يعتمد على موازنة دقيقة بين المتغيرات المحلية والدولية.

وقال الخبير المصرفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية ملموسة، تمثلت في تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم، وتحقيق معدل نمو وصل إلى 5.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتراجع البطالة.

وأضاف "شوقي"، أن المشهد العالمي يلقي بظلاله أيضا على القرار، إذ تراقب اللجنة مستويات التضخم الدولي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن البنوك بدأت بالفعل في تهيئة السوق عبر طرح أوعية ادخارية جديدة، مثل: الشهادات ذات العائد المتغير التي تواكب التحولات المرتقبة في أسعار الفائدة.

وأوضح أحمد شوقي أن الفائدة الحقيقية (الإيجابية) للمواطن تحسنت بشكل كبير؛ فبينما كانت تبلغ 3% سابقا، وصلت الآن إلى نحو 8% نتيجة الهبوط الحاد في معدلات التضخم إلى 12% مقابل فائدة بمستوى 20%، مما يعزز القوة الشرائية للمدخرات.

وأشار الدكتور أحمد شوقي إلى أن البدائل الاستثمارية المتاحة، إذ نصح بالتوجه نحو صناديق الاستثمار النقدية كبديل فعال للشهادات التي تنتهي في يناير المقبل، مبينا أن هذه الصناديق توفر ميزة العائد اليومي التراكمي وسهولة التعامل عبر معظم البنوك المصرية.

