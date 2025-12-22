"بينهم صلاح وتريزيجيه".. 20 صورة لنجوم منتخب مصر في طفولتهم

تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق عن مواجهة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.



وحتى الآن يتقدم منتخب زيمبابوي على منتخب مصر بهدف دون رد.

رضا عبد العال يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "إن شاء الله هنكسب برضه، عشان فرقة زيمبابوي عمرها ما تكون مثل فريق نيجيريا اللي كسبناها في المباراة الودية".

وأضاف عبد العال:" زيمبابوي فريق متوسط مثل بوركينا فاسو، ولكن هنكسب".

وأكد عبد العال،" المنافسة ستكون من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، لإنهم فرق ثقيلة ربنا معانا ونعمل حاجة حلوة في البطولة ونظهر بشكل مميز".