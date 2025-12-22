مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

رضا عبد العال يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي (خاص)

كتب ـ محمد الميموني:

11:22 م 22/12/2025
تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق عن مواجهة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.

وحتى الآن يتقدم منتخب زيمبابوي على منتخب مصر بهدف دون رد.

رضا عبد العال يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي": "إن شاء الله هنكسب برضه، عشان فرقة زيمبابوي عمرها ما تكون مثل فريق نيجيريا اللي كسبناها في المباراة الودية".

وأضاف عبد العال:" زيمبابوي فريق متوسط مثل بوركينا فاسو، ولكن هنكسب".

وأكد عبد العال،" المنافسة ستكون من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، لإنهم فرق ثقيلة ربنا معانا ونعمل حاجة حلوة في البطولة ونظهر بشكل مميز".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وزيمبابوي رضا عبد العال نتيجه مباراه منتخب مصر نتيجه مباراه مصر الان منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

