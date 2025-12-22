الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 733 لسنة 2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام.

وينص القرار على أن حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، يتولى رئاسة المجلس.

ويضم المجلس في عضويته كل من:

• رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.

• طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.

• محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

• علي محمد علي فرماوي - خبير تكنولوجي.

• شريف حسين كامل محمد - خبير مالي.

• خالد أحمد فؤاد محمود شريف - خبير مصرفي.

• عصام محمد عبد الهادي عامر - خبير محاسبي ومالي.

• خالد إبراهيم صقر علي - خبير اقتصادي.

• أحمد جاد جاد رضوان - خبير اقتصادي.

• أمينة أمين حلمي حسن - خبيرة اقتصادية.

يأتي القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للبنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات سابقة للرئيس تتعلق بتجديد تكليف المسؤولين المشار إليهم.

ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، وقد صدر القرار في غرة رجب 1447 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2025 م.

