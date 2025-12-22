عام 2026 يجلب لمواليد برج الدلو فرصا جديدة في العمل والمال والحب، مع توقعات بتحقيق التقدم المهني وزيادة الاستقرار المالي.

فيما يلي، إليكم أبرز التوقعات لمواليد البرج على الصعيد المهني والمالي والعاطفي، وفقا لموقع "timesofindia".

توقعات برج الدلو المهنية لعام 2026

يشهد مواليد برج الدلو تحسنا ملحوظا في حياتهم المهنية خلال عام 2026، نتيجة اجتهادهم وتطور مهاراتهم، وينالون تقديرا من المسؤولين، كما تُتاح لديهم فرص للترقية أو التقدم في العمل.

ورغم بعض الصعوبات في منتصف العام، فإن الصبر والتنظيم يساعدان على تجاوزها، ومع حلول شهر أكتوبر، تتحسن الأوضاع أكثر وتزداد فرص النجاح والاستقرار المهني.

توقعات برج الدلو المالية لعام 2026

يشير عام 2026 إلى استقرار مالي لمواليد برج الدلو، في الأشهر الأولى، يساعد التنظيم المالي وسداد الالتزامات في الحفاظ على التوازن، ويزداد الدخل تدريجيا.

مع منتصف العام، تظهر فرص للربح من الاستثمارات أو الشراكات، خاصة لأصحاب الأعمال، بينما يُنصح بتجنب الإنفاق الزائد أو المخاطرة المالية، وفي الأشهر الأخيرة من العام، تزداد فرص تحقيق دخل إضافي، ما يعزز الشعور بالأمان المالي.

توقعات برج الدلو العاطفية لعام 2026

مع بداية عام 2026، يعيش مواليد برج الدلو أجواء من الانسجام والحب والاستقرار، و يتمتع الأزواج بوقت هادئ وسعيد، بينما يلتقي العازبون بشركاء مناسبين من خلال حياتهم الاجتماعية أو المهنية.

وابتداء من شهر يونيو، يعزز دخول كوكب المشتري في برج السرطان التفاهم والانسجام العاطفي، ويقرر البعض خطوات مهمة في علاقاتهم مثل الخطوبة أو الزواج.