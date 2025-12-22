فيديو هدف عمر مرموش في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

سجل نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي عمر مرموش هدف التعادل في مرمى منتخب زيمبابوي في الدقيقة 64 من عمر المباراة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومع استمرار هذه النتيجة حتى نهاية المباراة، يرفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى نقطة واحدة، بينما يرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة أيضا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.