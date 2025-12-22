مباريات الأمس
فيديو هدف عمر مرموش في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

11:34 م 22/12/2025
سجل نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي عمر مرموش هدف التعادل في مرمى منتخب زيمبابوي في الدقيقة 64 من عمر المباراة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف عمر مرموش في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومع استمرار هذه النتيجة حتى نهاية المباراة، يرفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى نقطة واحدة، بينما يرفع منتخب مصر رصيده إلى نقطة واحدة أيضا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

