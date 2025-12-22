إعلان

قوات سوريا الديمقراطية تحمل الجيش مسؤولية اشتباكات حلب

كتب : مصراوي

11:37 م 22/12/2025

قوات سوريا الديمقراطية قسد

(د ب أ)

وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الاشتباكات التي وقعت اليوم الاثنين، بين قواتها وقوات من الجيش السوري في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بأنها جزء من "تصعيد غير منضبط" يهدد حياة المدنيين وأمن المدينة بأكملها، وحملت في بيان لها حكومة دمشق المسؤولية الكاملة.

وقالت قسد في بيان لها إن اثنين من أعضاء قواتها الأمنية الداخلية في حلب أصيبا بعد أن هاجمت فصائل تابعة لحكومة دمشق حاجزًا كانا يراقبانه، كما تسببت الاشتباكات في موجة من النزوح المدني وسط مخاوف أمنية متصاعدة.

وأبلغ السكان وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن أسلحة ثقيلة استخدمت في القتال، في حين قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها إن قوات قسد هاجمت مواقع كانت تحت سيطرة قوات الأمن.

وأضافت الوزارة في البيان، إن ذلك أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين.

كما أبلغ سكان محليون عن نشر أعداد كبيرة من القوات الحكومية على طول الخطوط الأمامية التي تسيطر عليها القوات الكردية.

في أكتوبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين "قسد" وقوات من الجيش السوري والأمن الداخلي في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد استهداف قسد محيط الحيين وحواجز قوى الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الأمن الداخلي، وذلك قبل أن يعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفاً شاملاً إطلاق النار عقب لقاء جمعه بزعيم "قسد" مظلوم عبدي.

قوات سوريا الديمقراطية قسد اشتباكات حلب الجيش السوري

