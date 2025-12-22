مع نهاية عام 2025، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إنستجرام، تؤدي دورا كبيرا في تشكيل عالم الموضة والجمال.

نجحت عارضات الأزياء في الجمع بين الجمال والأناقة والأسلوب المؤثر، ليصبحن أيقونات عالمية يتابعهن الملايين حول العالم.

في هذا التقرير، نستعرض أجمل وأكثر 8 عارضات أزياء أناقة وشهرة على إنستجرام هذا العام، اللاتي تمكن من لفت الأنظار بإطلالاتهن وأسلوب حياتهن المميز، وفقا لموقعي "amraandelma"، و"jcasablancas ".

كيندال جينر

كيندال جينر، عارضة الأزياء العالمية، تتصدر القائمة بفضل جمالها وشعبيتها الكبيرة على إنستجرام حيث يتابعها 285 مليون شخص، وتشتهر بأسلوبها البسيط ومشاركة لحظات من رحلاتها وحملاتها الإعلانية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تنشر بانتظام كواليس جلسات التصوير وعروض الأزياء العالمية.

أميلي زويا

عارضة الأزياء الفرنسية أميلي زويا تتميز بأسلوب أنيق ظهر في عروض ديور وفالنتينو، مشيتها بطيئة ومعبرة مستوحاة من عروض أزياء قديمة لمصممين مثل إيف سان لوران، وتمثل مزيجا عصريا بين الثقافة الأوروبية وشمال الإفريقية.

جيجي حديد

تتمتع عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد بشعبية كبيرة على إنستجرام، حيث يتابعها حوالي 76.1 مليون شخص، كما أنها تمزج إطلالاتها بين أزياء الشارع والعالمية، وتشارك متابعيها تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية.

جورجينا رودريجيز

تشتهر عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بإطلالاتها الأنيقة والجريئة، وأسلوب حياتها الفاخر، إضافة إلى ظهورها على السجادة الحمراء في المهرجانات المختلفة، ويتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 71 مليون شخص، ما جعلها شخصية مؤثرة عالميا.

بيلا حديد

عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد مشهورة بملامحها الجذابة وإطلالاتها الجريئة على منصات العرض، كما تتعاون مع علامات تجارية عالمية، يتابعها أكثر من 61 مليون شخص.

جنات زبير

جنات زبير، الممثلة وعارضة الأزياء الهندية، تتمتع بشعبية كبيرة على إنستجرام مع أكثر من 47 مليون متابع، وتعرف بأسلوبها العصري ومحتوى الأزياء، ما يجعلها من أبرز الشخصيات النسائية في جنوب آسيا.

كارا ديليفين

عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين تجمع بين الأزياء الراقية والدفاع عن القضايا الاجتماعية، ما يجعلها أيقونة جريئة ومؤثرة في عالم الموضة، كما يتابعها نحو 40 مليون شخص على إنستجرام، حيث تشاركهم لحظات من عروض الأزياء، الحملات الإعلانية، وأسلوب حياتها المميز.

نيكول باهلز

عارضة الأزياء البرازيلية نيكول باهلز يتابعها أكثر من 29 مليون متابع، وتشتهر بإطلالاتها الجريئة وعروض الشاطئ، كما تشارك متابعيها لحظات من حياتها اليومية وحملاتها الإعلانية، ما يجعلها واحدة من أبرز وأجمل عارضات الأزياء عالميا.

