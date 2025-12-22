مدير البيت الروسي بالإسكندرية: 2025 محطة بارزة في مسار العلاقات مع مصر

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد أرسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، على رسوخ العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا، مشددًا على أن عام 2025 مثّل محطة استثنائية في مسار التعاون الثنائي، لاسيما مع الزيارة التاريخية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى استضافة مصر لمنتدى الشراكة الروسي–الإفريقي، وهي الفعاليات التي عكست متانة الروابط السياسية والثقافية وقدرة البلدين على صياغة رؤى مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

جاءت هذه التصريحات خلال احتفالية ختام أنشطة المركز الثقافي الروسي لعام 2025، التي نُظمت مساء اليوم الاثنين بمقره في مدينة الإسكندرية، بحضور رزق الطربيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وحشد من المثقفين والإعلاميين.

أشار ماتيوسشينكو إلى أن المركز قدم على مدار العام حزمة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي استهدفت أبناء "عروس البحر المتوسط"، فضلًا عن توفير منح دراسية نوعية للمصريين الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات الروسية، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف بالأساس إلى مد جسور التواصل الإنساني وتعزيز قيم التفاهم المتبادل بين الشعبين الصديقين.

أعرب مدير البيت الروسي عن تقديره للإقبال الجماهيري الواسع الذي حظيت به فعاليات المركز خلال العام المنصرم، لافتًا إلى أن عام 2026 سيشهد انطلاقة برامج إبداعية جديدة سيتم الكشف عنها مع مطلع العام الجديد.

كما شدد على استمرار المبادرة المخصصة لتعليم اللغة الروسية للصحفيين، مثمنًا شغف المجتمع الإعلامي السكندري بتعلم اللغة لما له من أثر بالغ في تعميق التواصل الثقافي وتطوير أدوات العمل الإعلامي المشترك، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعزز من حضور الثقافة الروسية في قلب الإسكندرية.