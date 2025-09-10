20 صورة لأجمل طوابع بريد في العالم - لن تتخيل شكلها

كتبت- أسماء مرسي:

رغم صغر حجمها، إلا أن الطوابع البريدية بمثابة قطع فنية صغيرة تحمل في طياتها لمحات من تاريخ وثقافة كل بلد.

في هذا السياق، إليكم مجموعة من أجمل الطوابع البريدية التي لفتت الأنظار حول العالم بتصاميمها، وفقا لموقعي "printmag"، و"littlescandinavian".

لوحة زيتية

طابع مستوحى من عمل الفنان النرويجي "هارالد سولبيرج"، صممته "كاميلا جنسن" بمناسبة 150 عاما على ميلاده.

بومة الثلج

رسم مائي للفنان "Viggo Ree"، فاز بجائزة Nexofil كأجمل طابع في العالم، ضمن مسابقة شارك فيها 40 خبيرا من مختلف الدول.

طابع الأنف الأزرق

طابع من عام 1929 يُظهر سفينة صيد شهيرة، واعتُبر أحد أجمل الطوابع الكندية على الإطلاق، يُباع حاليا بآلاف الدولارات.

طابع عربة البريد

طابع عام 1933 يُظهر عربة بريد بتصميم فني راقٍ من توقيع "موريتز فون شويند"، ويعد من الطوابع الكلاسيكية المحبوبة.

طابع الفضاء الخارجي

طابع مميز يظهر كبسولة "عطارد" في إشارة لأول رحلة فضائية بشرية، ضمن سلسلة طوابع بعنوان "الاستخدام السلمي للفضاء".

طابع اليابان

من أبرز طوابع اليابان، طابع أسبوع كتابة الرسائل الدولي (1981) وطوابع جبل فوجي، تُعرف بألوانها وتصاميمها المختلفة عن الطابع الياباني التقليدي.

طابع وودستوك

طابع يعود لعام 1969 لتخليد مهرجان الهيبيز الشهير، يصور حمامة بيضاء على جيتار، رمزية للسلام، بتصميم أيقوني رغم ملاحظات طريفة من المصمم.

