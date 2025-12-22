عام 2025 شهد تألق مجموعة من الرجال الذين جمعوا بين الوسامة والشخصية الجذابة، ليصبحوا مصدر إلهام وإعجاب الملايين المعجبين حول العالم، بناء على استطلاعات الرأي العالمية، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وتصنيفات المجلات الدولية.

فيما يلي، إليكم قائمة بأكثر 9 رجال وسامة هذا العام، وفقا لموقع "businessoutreach".

كيم تايهيونج

تصدر ڤي من فرقة BTS القائمة بفضل وسامته الجذابة، وأناقته اللافتة، وشعبيته العالمية الكبيرة، لذا فهو من أبرز أيقونات الموسيقى، ويجذب المعجبين باستمرار بملامحه المميزة ونظراته الساحرة.

روبرت باتينسون

يُعرف الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون بملامحه القوية وشخصيته الغامضة، وجاذبيته غير التقليدية.

ديفيد بيكهام

رغم اعتزاله كرة القدم، يظل أسطورة كرة القدم الإنجليزية بيكهام رمزا عالميا للأناقة والوسامة، مظهره الرياضي واهتمامه بعالم الموضة جعلاه يحتل مكانة بين أكثر الرجال جاذبية.

رايان رينولدز

الممثل والمنتج الكندي رايان رينولدز يجمع بين الوسامة والسحر الطبيعي، بالإضافة إلى شخصيته المرحة التي جعلت منه أحد أكثر النجوم المحبوبين عالميا، كما أن نجاحه كرجل أعمال يمتلك حصصا في عدة شركات يعزز مكانته ويضيف إلى جاذبيته، ليكون واحدا من أبرز الرجال وسامة في عام 2025.

تيموثي شالاميه

يعتبر الممثل الأمريكي الفرنسي شالاميه أيقونة جمال عصرية، بفضل وسامته الشبابية، وخياراته الجريئة في الأزياء، وقوامه الرشيق، يمثل نموذجا جديدا للجمال.

هريثيك روشان

النجم الهندي هريثيك روشان يجمع بين الوسامة والجاذبية على الشاشة، مع عينيه ولياقته البدنية الاستثنائية، ما يجعله من أكثر الرجال جاذبية في آسيا والعالم.

كيانو ريفز

تشتهر جاذبية الممثل الكندي كيانو ريفز ليس فقط بوسامته، بل أيضا بتواضعه وأسلوب حياته البسيط، هذه الصفات جعلته من أكثر المشاهير احترامًا ومحبة حول العالم، وقدوة للكثيرين في عام 2025.

كريس هيمسورث

النجم الأسترالي كريس هيمسورث يشتهر بقامته وابتسامته الساحرة، بالإضافة إلى أسلوب حياته الصحي وخط منتجات اللياقة البدنية الخاص به، ما ألهم ملايين المعجبين حول العالم.

جان يامان

النجم التركي جان يامان يتميز بوسامته الكلاسيكية، وحقق شهرة كبيرة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، كما يعمل في عروض الأزياء الدولية ويستمر في جذب جمهور عالمي.

