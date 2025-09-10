ابتلع ثعبانا.. أطباء يزيلون دودة حية طولها 18 سم من دماغ رجل

كتب – سيد متولي

تمكن أطباء صينيون من إنقاذ حياة رجل بعد إزالة دودة طولها 18 سنتيمترا كانت قد استقرت في دماغه بعد سنوات من ابتلاع أعضاء ثعبان نيئة.

ونُقل الرجل، الذي عرّفته وسائل الإعلام الصينية باسم "لي"، مؤخرًا إلى مستشفى في هونان بعد أن بدأ يعاني من إغماءات مفاجئة ونوبات صرع ورغوة في فمه.

بدأت مشاكله قبل نحو عام عندما شعر بوجود جسم غريب في عينه، وُصف بأنه شيء يشبه الفسيفساء، لجأ إلى الرعاية الطبية، وبينما لم يجد طبيب العيون أي شيء غير طبيعي بعد فحصه، كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن وجود جسم غريب خلف عينيه.

ومع ذلك، ولأن مشكلة الرؤية قد زالت، رفض الخضوع لعملية جراحية وإزالة الجسم الغريب، لم يكن يعلم أن قراره هذا سيسمح لضيف غير مدعو بالاستقرار والنمو في دماغه، بحسب odditycentral.

في أواخر الشهر الماضي، تدهورت حالة السيد لي، فقد فجأة وعيه، ورغوة في فمه، وتشنجات، بعد إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي آخر، قرر الأطباء إجراء عملية فتح دماغ وإزالة ما اكتشفوه على أنه دودة حية داخل دماغ المريض، وخلال العملية، تمكن أحد الجراحين من إزالة الطفيلي الأبيض الطويل بحرص، بينما كان يتلوى.

وبعد نجاح العملية، بقي سؤال مطروحًا: كيف دخلت الدودة إلى دماغ الرجل؟ عندما سأله الأطباء، تذكر لي أنه قبل سنوات، أمسك بثعبان وابتلع مرارته النيئة كتحد، لم يفكر كثيرا في الأمر حينها، لكنه سمح ليرقة نبات سبارغانوم داخل الثعبان بدخول جسمه، وفي النهاية شقت طريقها إلى دماغه، حيث استقرت هناك.

وداء السبارغانوزيس هو يرقات الدودة الشريطية سبيروميترا مانسوني، التي توجد عادةً في الضفادع والثعابين والطيور.

وتناول الشراغيف، ولحوم الضفادع والثعابين، وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على داء السبارغانوزيس، نيئًا أو مطبوخًا جزئيًا، يشكل خطرًا كبيرًا لابتلاع اليرقات التي قد تستقر في الدماغ وتسبب مشاكل صحية متنوعة، حتى الموت.

وسُمح للرجل بالخروج بعد عشرة أيام، ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا، ويأمل الأطباء أن تكون حالته عبرة للآخرين، وأن تمنعهم من تكرار نفس الخطأ

