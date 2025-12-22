كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في مقطع فيديو خلال استضافتها ببرنامج "Neshan X" المذاع عبر فضائية الجديد عن أخطر توقعاتها لعام 2026.

وفي النقاط التالية نرصد لكم أبرز وأهم توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026:

-مؤامرة خطيرة تستهدف أحد حكام العرب تثير جدلا واسعا، ما يدفع الحكام إلى التوحد واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة هذه المؤامرة.

-اغتيال شخصية عسكرية بارزة في العالم العربي خلال الأشهر المقبلة.

-تشهد المغرب موجة كبيرة من الحزن والحداد نتيجة وقوع حادث مؤسف.

-احتفال كبير في أحد النوادي الليلية يتحول إلى كارثة إثر وقوع هجوم إرهابي ينشر الرعب والفزع بين جميع الموجودين.

-خطف شخصية دبلوماسية مشهورة على الهواء وسيكون مصيرها مجهول.

-سيواجه العالم أخطر كارثة طبيعية، حيث تبتلع أمواج قاتلة العديد من المدن الساحلية حول العالم،خصوصا بين أمريكا وأوروبا.

-من المتوقع أن تشهد الأرض موجات حر شديدة ونقص حاد في المياه والغذاء.

-ظاهرة جليدية في تركيا تثير القلق وتسبب أضرار كبيرة.

-تتعرض فلسطين وسوريا والأردن ولبنان إلى الكثير من الفوضى والتغييرات

-سيواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة مالية حادة، مما يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات الكبيرة والبنوك والمصانع الشهيرة.

-اشتعال حرب جديدة بين أمريكا وأفغانستان، ما يثير الفوضى بين المواطنين.

-سيتم القبض على شبكة إجرامية خطيرة كانت وراء تعطيل شبكات الاتصالات والتنصت على هواتف المشاهير.

