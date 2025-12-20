سمي على اسم رئيس البرازيل.. اكتشاف ضفدع جديد لم يكن معروفا من قبل

كتب - محمود عبده :

انتباه مبكر وسرعة تصرف أنقذا عشرات الأرواح في تركيا، بعد أن لاحظت مسنة أثناء نزهتها الصباحية تحركا غريبا في جدار استنادي وممر مشاة، ما مكن السلطات من التدخل قبل انهيار مروع كان سيهدد حياة 31 شخصا في المسجد.

سارعت السيدة إلى الاتصال بدار الإفتاء في نيلوفر، محذرة من خطورة الوضع، وفقا لما ذكره موقع trtworld.

وتحرك على الفور موظفو الدار، وانتقلت فرق الشرطة والإطفاء وبلدية بورصة إلى الموقع، حيث تم إغلاق الطريق وإجراء معاينة أولية، أكدت تهديد الجدار بالانهيار خلال ساعات.

بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية، تم إخلاء 31 شخصا بينهم 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، و15 امرأة من الكادر التعليمي، دون تسجيل أي إصابات.

كما أغلق المسجد أمام المصلين بعد صلاة الظهر، وتعليق الدراسة في دار تحفيظ القرآن الكريم مؤقتا حتى استكمال أعمال السلامة.

بعد نحو 9 ساعات و45 دقيقة على البلاغ، انهار الجدار الاستنادي والممر بشكل مفاجئ، وسقطا على الحديقة الخلفية للمسجد ومبنى دار التحفيظ، مسببين أضرارا مادية جسيمة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتحولت الواقعة إلى حديث سكان الحي، الذين أشادوا بيقظة المسنة وسرعة استجابة الجهات المعنية، مؤكدين أن الإنذار المبكر حال دون وقوع مأساة كان من الممكن أن تودي بحياة عشرات الأطفال والنساء.

اقرأ أيضا:

لتجنب الحوادث المنزلية.؟ نصائح لاستخدام سخان الماء بأمان في الشتاء

بعد إعلان خطوبتها من نجل ترامب.. من هي بيتينا أندرسون؟

قرية يولد سكانها فاقدين للبصر.. ما قصتها؟



خضعت لـ 388 عملية تجميل.. بلوجر إيرانية تثير الجدل بأسلوب حياتها الغريب

تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم