بدأ بفكرة بسيطة.. شاب يجني 1.4 مليون دولار شهريا من الذكاء الاصطناعي

كتب- أحمد الضبع:

بينما كان أقرانه يستعدون لدخول الجامعة هذا الصيف، كان الشاب الأمريكي زاك يادجاري (18 عاما) يعيش تجربة مختلفة تماما؛ إذ أصبح الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق ذكاء اصطناعي يجني 1.4 مليون دولار شهريا.

وبحسب CNBC، فإن يادجاري الذي تعلم البرمجة منذ سن السابعة بدافع حبه للألعاب الإلكترونية مثل "ماينكرافت"، أطلق في مايو 2024 من منزل والديه في نيويورك تطبيقا مبتكرا يحمل اسم Cal AI، يتيح للمستخدمين التقاط صورة لوجباتهم ليقوم الذكاء الاصطناعي بتقدير السعرات الحرارية بدقة تصل إلى 90%.

التطبيق، المتاح على متجري "آبل" و"جوجل بلاي"، مجاني للتحميل مع اشتراك شهري يبلغ 2.49 دولار، أو 29.99 دولار سنويًا، ورغم حداثة عمره، نجح في تحقيق انتشار واسع، إذ وصل عدد مرات تنزيله إلى 8.3 مليون مرة حتى يوليو الماضي، ويعمل فيه اليوم نحو 30 موظفًا.

بحسب وثائق اطلعت عليها شبكة CNBC Make It، يحقق التطبيق نحو 274 ألف دولار كدخل تشغيلي صاف شهريا بعد خصم الضرائب والفوائد، رغم أن نفقاته الضخمة، خصوصا في مجال التسويق والإعلانات (770 ألف دولار شهريا)، تكاد توازي إيراداته.

يادجاري الذي بدأ دراسة إدارة الأعمال بجامعة ميامي، لا يعتقد أنه سيكمل دراسته الجامعية، مفضلا التفرغ لريادة الأعمال، وعلى منصاته عبر مواقع التواصل، يظهر الشاب بأسلوب حياة صاخب، متنقلا بين حفلات ليلية وسيارة "لامبورجيني" بلوحة تحمل اسم تطبيقه.

رحلته مع ريادة الأعمال لم تبدأ هنا؛ ففي المرحلة الثانوية أسس موقع ألعاب إلكترونية باسم Totally Science، باعه لاحقا لشركة مختصة مقابل نحو 100 ألف دولار، واليوم يسعى لجعل Cal AI أكبر تطبيق عالمي لتتبع السعرات الحرارية، متطلعا إلى منافسة تطبيق MyFitnessPal الذي يتجاوز عدد مستخدميه 270 مليون شخص.

ورغم نجاحه السريع، لا يخفي الشاب طموحه لبيع التطبيق خلال عامين من الآن، للانطلاق في مغامرة جديدة مع مشاريع أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي، قائلا:

"السن ليس له قيمة في ريادة الأعمال.. إما أن تكون جيدا فيما تفعل أو لا، والسوق وحده من يقرر النتيجة".

اقرأ أيضا:

ابتلع ثعبانا.. أطباء يزيلون دودة حية طولها 18 سم من دماغ رجل

رغم ثروة والدها.. ابنة إيلون ماسك "مفلسة" وتشارك السكن مع 3 أشخاص

أغلى 10 أحذية في العالم.. ثمن أحدها يعادل فيلا على الشاطئ

20 صورة لأجمل طوابع بريد في العالم - لن تتخيل شكلها

أفخم 10 حمامات سباحة في العالم.. أحدها داخل كهف





