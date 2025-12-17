إعلان

امرأة تبحث عن "ابنة جديدة" مقابل راتب وممتلكات.. ما القصة؟

كتب : أحمد الضبع

06:00 م 17/12/2025

امرأة تبحث عن ''ابنة جديدة'' مقابل راتب وممتلكات

أعلنت امرأة مسنّة في الصين عن رغبتها في إيجاد "ابنة جديدة" تعتني بها، بعد أن فشلت في الحصول على الدعم من ابنتيها البيولوجيتين.

وكشفت المرأة، التي تعرف بلقب عائلتها "ما"، في تصريح لها خلال برنامج تلفزيوني محلي، عن معاناتها اليومية من صعوبة الحركة بسبب الربو، بالإضافة إلى مشكلاتها الاجتماعية.

وأوضحت السيدة ما أن ابنتها الكبرى لا ترغب في التواصل معها، بينما ابنتها الأخرى تعاني من إعاقة ذهنية لا تمكنها من رعاية نفسها أو الاعتناء بها، بحسب موقع "moneycontrol".

وقالت: "أحتاج إلى شخص يرافقني في المواعيد الطبية ويعاملني كابنة حقيقية".

لتحفيز المهتمين، عرضت السيدة ما شقة وممتلكات شخصية مقابل دعمها، بالإضافة إلى راتب شهري قدره 3000 يوان (حوالي 420 دولارا)، إلى جانب مدخرات تصل قيمتها إلى 400 ألف يوان (56 ألف دولار).

وعلى الرغم من إبداء بعض المتابعين اهتمامهم بالعرض، فإن آخرين عبروا عن مخاوفهم بشأن مدى شرعية هذا الترتيب وطريقة تعامل السيدة ما مع "ابنتها" الجديدة.

من جانبه، أشار المحامي شي جون تشي إلى أن الابنة الكبرى ملزمة قانونيًا بدعم والدتها، مؤكدا أن من يوافق على هذه "العلاقة" يجب أن يوقع اتفاقية قانونية تنظم حقوق الدعم والميراث.

مسنة سيدة مسنة منوعات

