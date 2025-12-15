طائرة صغيرة تصطدم بسيارة أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع

5 أماكن سياحية سرية لا يعرفها معظم المسافرين.. منها المدينة المفقودة

شهد أحد الطرق السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، واقعة استثنائية عندما اضطرت طائرة صغيرة للهبوط على الطريق، لترتطم خلال ذلك بمؤخرة سيارة، في مشهد أثار صدمة بين السائقين وتناقلته وسائل الإعلام على نطاق واسع.

ووثقت كاميرا مركبة عابرة اللحظات التي بدأت فيها الطائرة من طراز بيتش كرافت 55 بالاقتراب بسرعة من الطريق المزدحم خلال ساعة الذروة، قبل أن تصطدم بسيارة تويوتا كامري موديل 2023، بحسب نيويورك بوست.

وقال الشاهد جيم كوفي: "رأينا الطائرة تهوي مباشرة باتجاه سياراتنا، وكادت ترتطم بسيارتي"، أما ابنه بيتر فأوضح: "ظننت أنها ستتفادى المركبة، لكنها اصطدمت بمؤخرتها في لحظة مرعبة".

ونجت سائقة السيارة البالغة 57 عاماً بإصابات طفيفة، فيما لم يتعرض قائد الطائرة وراكبه، البالغ 27 عاما، لأي أذى، وبقيا في مكان الواقعة للتعاون مع السلطات.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية في الأسباب التي دفعت الطيار للهبوط الاضطراري، بينما تجري دورية الطرق السريعة تحقيقا منفصلا في تفاصيل الاصطدام.

A plane made an emergency landing on I-95 in Brevard County, FL.



The plane crashed into a Camry and the driver suffered minor injuries; both people on the plane were not injured...#driving #flying #crash #florida #FloridaMan #commute #florida pic.twitter.com/TghZeX8iWB — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) December 10, 2025 ">

