موضة غريبة.. حقائب مصنوعة من مخلفات القهوة تنتشر عالميا (صور)

في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة، لم تعد الموضة تقتصر على الأقمشة الفاخرة أو التصاميم الجريئة، بل امتد الإبداع ليشمل إعادة تدوير مواد لم تكن تخطر على البال، ومن أحدث هذه الصيحات تأتي من أكياس القهوة المستعملة التي تحولت من مجرد مخلفات إلى حقائب عصرية تحمل رسائل بيئية وثقافية.

موضة بنكهة القهوة

ووفقا لموقع baristalife، تصنع هذه الحقائب من أكياس الجوت أو الخيش التي كانت تستخدم لتعبئة حبوب البن، والتي غالبا ما تكون مطبوعة بشعارات المزارع وبلدان المنشأ مثل كولومبيا، البرازيل، أو إثيوبيا.

يحتفظ المصممون بهذه الطبعات الأصلية كعنصر جمالي، ويضيفون إليها خامات مثل الجلد، القطن أو القش الطبيعي، ما يمنح كل حقيبة طابعا شخصيا فريدا لا يتكرر.

موضة الحقائب

وجدت هذه الموضة صداها سريعا على المنصات العالمية مثل Etsy وVogue Marketplace، وبدأت بعض دور الأزياء المستدامة بإطلاق مجموعات خاصة مستوحاة من هذه الصيحة.

تتراوح أسعار الحقائب بين 30 و150 دولارا، وفقا لحجم الحقيبة ونوع الخامات المدمجة، وتفاصيل التصميم اليدوي.

مزايا موضة الحقائب

صناعة هذه الحقائب لا تهدف فقط إلى الجمال البصري، بل تحقق عدة أهداف بيئية واجتماعية، منها:

-تقليل النفايات عبر إعادة تدوير آلاف الأكياس المستخدمة.

-توفير مصدر دخل إضافي للمزارعين من خلال بيع الأكياس الفارغة.

-دعم مفهوم "الاقتصاد الدائري" بتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة.

-تعزيز فكرة الموضة الواعية التي تجمع بين الذوق الرفيع والمسؤولية الاجتماعية.

موضة 2025 من فنجان القهوة إلى حقيبة يد

في عام 2025، أصبح تحويل أكياس القهوة إلى حقائب عصرية رمزا للتعبير عن أسلوب حياة يوازن بين الذوق والوعي البيئي، ويثبت أن الجمال يمكن أن يبدأ من فكرة بسيطة مثل إعادة التدوير.

