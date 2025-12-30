إعلام عبري يكشف موعد إعلان ترامب "خطة اليوم التالي" في غزة

وكالات

أفادت تقارير عن خطة ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه الإعلان عنها في 15 يناير 2026، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوم الثلاثاء، أن ترامب أطلع نتنياهو خلال اجتماع جمعهما في ولاية فلوريدا على تفاصيل الخطة، التي تشمل تشكيل هيئة إشراف دولية يُرجّح أن يتولى ترامب رئاستها، إلى جانب إنشاء كيان مدني لإدارة قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لتسلّم المسؤوليات من حركة حماس.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تُسمّها، لم يُظهر نتنياهو أي اعتراض على ما عرضه الرئيس الأمريكي، في حين أوضح مسؤول دبلوماسي آخر أن الخطة لم تُقدَّم على أنها مقترح قابل للنقاش، بل كمرسوم رئاسي لا يملك نتنياهو صلاحية الاعتراض عليه.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل تعليقًا على ما ورد في تقرير الصحيفة.