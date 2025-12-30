إزالة 7 فيلات في "كينج مريوط" غرب الإسكندرية -صور

شن حي العامرية ثان في الإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة والجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمنطقة الكينج مريوط.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام بالمحافظة، عن إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن 7 فيلات على مساحة إجمالية 1600 متر بمنطقة حتى سطح الأرض الكينج مريوط.

وفي سياق متصل، جرى إزالة 18 متغير مكاني لبناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بحي العامرية أول وبرج العرب والمنتزه ثان، والتحفظ على كميات من الأخشاب ومواد البناء.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أكد أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أعمال البناء المخالف بكافة صورها، والتعامل الفوري مع أي تغيير ظاهر على الأرض.