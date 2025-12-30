مجلس الدفاع الوطني باليمن يعلن دعم وقف الشراكة مع الإمارات

صنعاء- (د ب أ)

أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن، اليوم الثلاثاء، دعمه لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المتمثل بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وإنهاء الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماع برئاسة العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

كما ضم الاجتماع رئيس مجلس النواب (البرلمان) الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجالس النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء، ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية ، إضافة إلى محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.

وأفاد البيان بأن اللقاء: " بحث التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة".

واستعرض الاجتماع: "تقارير شاملة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية، بما في ذلك الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً الى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية"، حسب البيان.

واعتبر مجلس الدفاع الوطني التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي:" تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، الذي يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وبارك المجلس، قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي: " المتضمنة إعلان حالة الطواري، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، والتي جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني".

وشدد مجلس الدفاع: "على الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية".

ودعا مجلس الدفاع الوطني "دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارات نصت على إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما، وإعطاء قوات المجلس الانتقالي 24 ساعة للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.