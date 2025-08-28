25 صورة لـ درة تُشعل الصيف بـ6 لوكات جريئة

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة درة مجموعة من الإطلالات من منشورها على إنستجرام بعنوان "آخر أيام الصيفية".

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي وصف أبرز الإطلالات:

الإطلالة الأولى:

ظهرت درة ترتدي مايوه أسود مغطى بقطعة شبكية سوداء أنيقة شفافة.

ونسقت الإكسسوارات مكونة من نظارة شمسية، حقيبة شاطئ من القش مع تفاصيل سوداء، كوب وردي كبير.

معها كلب صغير لطيف (يبدو من نوع بوميرانيان)، تظهر مستمتعة بأجواء البحر تحت الشمس.

الإطلالة الثانية:

ظهرت درة بإطلالة رياضية توب أسود مع ليجن فاتح باللون الأخضر النعناعي، وحذاء رياضي أبيض من "New Balance".

ومسقت الإكسسوارات عبارة عن طوق شعر أسود، حقيبة من القش، نفس الكوب الوردي يظهر مرة أخرى.

الإطلالة الثالثة:

ارتدت درة فستان أبيض بلمسة ناعمة، برقبة هالتر مزينة بوردات قماشية.

وظهرت بالإكسسوارات عبارة عن قلادة رقيقة مزينة بزهور بيضاء (شكل النفل)، ومكياج ناعم مع شعر مفرود.

الإطلالة الرابعة:

اللوك عبارة عن فستان أبيض طويل بتفاصيل دانتيل، وغطاء رأس كروشيه بلون بيج.

الإكسسوارات أقراط دائرية، خواتم بسيطة، وحقيبة قش صغيرة.

الإطلالة الخامسة:

توب أسود بدون أكمام مع تنورة طويلة من الشيفون بدرجات التركواز والأبيض.

الإطلالة السادسة:

الإطلالة السابعة:

الإطلالة الثامنة:

الإطلالة التاسعة:

الإطلالة العاشرة:

الإطلالة الحادية عشر

سر اختيار درة هذه الإطلالات وفق صحف عالمية مثل فوج:

الأنوثة.

الثقة بالنفس والجرأة.

روح المرح.

الطفولة.

العفوية.

حب الطبيعة.

الشخصية القوية.

ذوقها الراقي.

انسجامها مع أحدث صيحات الموضة العالمية.