أوضحت الدكتورة ريبيكا أندروز، أستاذة الطب في جامعة كونيتيكت الأمريكية أن فيتامين B12 من العناصر الأساسية لصحة الجسم، لكنه لا يمنح الطاقة مباشرة، بل دوره الرئيسي يكمن في تمكين الجسم من استخراج الطاقة من الطعام وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام داخل الخلايا.

كيف يساعد B12 في إنتاج الطاقة؟

يسهم فيتامين B12 في عمليات الأيض التي تحول الكربوهيدرات والبروتينات والدهون إلى طاقة، عبر إنتاج جزيء ATP، وهو المصدر المباشر للطاقة داخل الخلايا.

كما يؤدي دورا رئيسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة، ما يجعل نقصه مرتبطا بالإرهاق وضعف التحمل البدني.

B12 وصحة الجهاز العصبي

يساعد B12 أيضا في الحفاظ على الميالين، المادة العازلة للأعصاب، ما يجعله ضروريا لصحة الجهاز العصبي، والذاكرة، والوظائف الإدراكية.

أعراض نقص فيتامين B12؟

التعب المزمن.

آلام العضلات.

التنميل.

ضعف التركيز.

كما يمكن لبعض الأدوية، مثل الميتفورمين لعلاج السكري، أدوية الحموضة، أو أدوية إنقاص الوزن، أن تقلل امتصاص الفيتامين.

وتزداد احتمالات النقص لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم الخبيث، أمراض الأمعاء، أو الذين يتبعون نظاما نباتيا صارما.

هل يحتاج الجميع إلى مكملات B12؟

يحصل معظم الأشخاص على حاجتهم اليومية من الغذاء، مثل:

اللحوم.

الأسماك.

البيض.

الحليب.

الحبوب المدعمة.

لكن في حالات النقص أو ضعف الامتصاص، يوصي الطبيب بمكملات فموية بجرعات عالية، أو حقن دورية.

وينبه الأطباء إلى ضرورة عدم تناول مكملات B12 دون استشارة طبية، رغم كونه فيتامينا ذائبا في الماء، لأن الجرعات المفرطة تسبب آثارا جانبية لدى بعض الأشخاص.

اقرأ أيضا:

تظهر أثناء تناول الطعام.. احذر علامة تكشف الإصابة بكوفيد

تناول الوجبات الخفيفة أمام التلفزيون.. هل يزيد الوزن؟

علامات في العين تكشف إصابتك بالسكري.. لا تهملها

رعشة اليد المفاجئة قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

حسام موافي يكشف ويحذر من أعراض الأنيميا



