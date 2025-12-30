صروح ذكية بـ 107 ملايين جنيه.. حصاد تطوير المدارس في 2025 بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حققت خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 ديسمبر 2025 إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات، شملت تطوير البنية التحتية للمدارس، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير السنوي لحصاد الأنشطة والمشروعات التي نفذتها مديرية التربية والتعليم، وأشار المحافظ إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للمتابعة المستمرة من السيد وزير التربية والتعليم، والتعاون المثمر مع الشركاء التنمويين، والعمل بروح الفريق داخل المنظومة التعليمية بالمحافظة.

مدارس آمنة وبنية تحتية متطورة

وأوضح المحافظ أن تأمين البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية كانا على رأس أولويات العمل، وتم افتتاح أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة السلام الإعدادية بنات، ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الشهيد رجب بمركز أبو قرقاص، إلى جانب تطوير وصيانة 28 مدرسة ضمن برنامج «المدارس الآمنة» التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم افتتاح مدرسة التعليم المزدوج، ومدرسة العناني للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار التوسع في مسارات التعليم الفني وربط التعليم بسوق العمل، فضلًا عن تنفيذ حملات دهان وتشجير المدارس تحت شعار «مدرسة نظيفة وجميلة».

الارتقاء بجودة التعليم ومهارات الطلاب

وأشار اللواء كدواني إلى أن المديرية كثفت جهودها لتحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب، ومن أبرزها تنظيم فعاليات تدريب مشروع القرائية لموجهي اللغة العربية، وتنفيذ برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة بمدرسة قلندول للتعليم الأساسي بملوي، إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية تحت عنوان «سفراء التطوير».

كما تم عقد منتدى «تعزيز التحصيل الدراسي» وتنظيم جلسات للحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، بما يسهم في تطوير السياسات التعليمية ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

بناء الوعي والمواطنة لدى الطلاب

وأشار المحافظ إلى مشاركة المديرية في المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الفتيات، ومبادرة «نون النسوة بالوعي تحميها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ برامج توعوية بمخاطر الإدمان بين الطلاب بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتنظيم فعاليات «محاكاة للعملية الانتخابية» لتعزيز الوعي الديمقراطي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب المشاركة في منتدى الطفل المصري، والتأكيد على دور برلمان الطفل كمنصة للتعبير عن الرأي وتنمية المهارات القيادية.

إنجازات طلابية وتميز على مستوى الجمهورية

وسلط محافظ المنيا الضوء على النجاحات الطلابية والكوادر المتميزة، حيث حصلت مدرسة ملوي الثانوية بنات على المركز الأول في برنامج «العقول الخضراء» على مستوى الجمهورية، كما حققت المحافظة المركز الأول في بطولة الملاكمة، والمركز الثاني في بطولة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية، كما حصد طلاب المنيا المركز الثاني في التصفيات النهائية لبطولة «كابيتانو العاصمة»، والمركز الخامس على مستوى الجمهورية في فعاليات «تحدي القراءة العربي» بدولة الإمارات، بما يعكس تميز الطلاب وتنوع مجالات التفوق.

دور التربية الاجتماعية وترسيخ القيم

وأكد اللواء كدواني على الدور المحوري لإدارات التربية الاجتماعية في بناء شخصية الطالب وتوفير بيئة مدرسية آمنة، مستعرضًا المبادرات التي تم تنفيذها، وعلى رأسها مبادرة «نحو مدرسة آمنة»، والتي شملت برامج إذاعية مدرسية حول النهوض بالأخلاقيات، ومواجهة السلوكيات السلبية، وتشجيع المواهب والابتكار، إلى جانب برامج التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي.

كما تم إطلاق مبادرات نوعية لحماية الطلاب، ومحاربة الشائعات، وتدعيم القيم والسلوكيات الإيجابية، وترسيخ الهوية المصرية داخل المجتمع المدرسي.

وفي إطار الاهتمام بذوي الهمم وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أشار اللواء عماد كدواني إلى ما تحقق من إنجازات بارزة في مجال التربية الخاصة، إذ تم تطوير ورفع كفاءة مدرسة النور للمكفوفين، من خلال مشاركة مجتمعية فاعلة وبالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تتناسب مع احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وتدعم دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ تطوير إنشائي شامل للمباني التعليمية، وتحديث الفصول الدراسية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن تطوير الأقسام الداخلية، وتحسين الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة للطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

كما تضمنت خطة التطوير دعم مدارس ذوي الهمم بأحدث الأجهزة والتقنيات التعليمية، من بينها الوسائل السمعية والبصرية، وأدوات تعليم المكفوفين مثل أجهزة ووسائل برايل، وتجهيز معامل الحاسب الآلي بالبرامج والتطبيقات التعليمية الداعمة، إلى جانب تدريب الكوادر التعليمية والإدارية على أساليب التعامل التربوي الحديث مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق الدمج والعدالة التعليمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ المنيا أن هذه الإنجازات تمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل من أجل توفير تعليم عصري ومتميز لأبناء المحافظة، مشددًا على دعمه الكامل لمديرية التربية والتعليم في تنفيذ خططها ومشروعاتها المستقبلية، بما يحقق تطلعات أبناء المنيا ويواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.