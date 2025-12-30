ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5070 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5880 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210236 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 338000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.26% إلى نحو 4387 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.