موجة حر غير مسبوقة.. كيف تحمي نفسك من ضربات الشمس؟

كتبت- نرمين ضيف الله

مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية اليوم، أصبحت الوقاية من ضربة الشمس أمرًا بالغ الأهمية.

وتُعد ضربات الشمس من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خلال فترات الحر الشديد.

خطوات الإسعافات الأولية في حال حدوثها، وذلك وفقًا لموقع “هيلث لاين”.

طرق الوقاية من ضربة الشمس:

الحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب الماء بكثرة يُعد من أهم الخطوات للحفاظ على توازن حرارة الجسم.

وعند الشعور بالصداع أو الإرهاق، يُفضل تناول مشروب يحتوي على أملاح ومعادن وكميات قليلة من السكر، لتعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم أثناء التعرّق.

اختيار الملابس المناسبة:

يُنصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ذات ألوان فاتحة لتقليل امتصاص الحرارة.

كما يُفضل ارتداء قبعة واسعة الحواف لتوفير حماية إضافية للرأس من أشعة الشمس المباشرة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس:

يُفضل عدم الخروج في أوقات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، حيث تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها.

استخدام واقي الشمس:

من الضروري استخدام واقٍ من الشمس بمعامل حماية عالٍ لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

الراحة في الأماكن المظللة أو المكيفة:

حاول تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة خلال فترات الحر الشديد.

واحرص على الاستراحة في أماكن مظللة أو مكيفة للحفاظ على توازن حرارة الجسم.

الإسعافات الأولية لضربة الشمس:

في حال ظهور أعراض مثل ارتفاع حرارة الجسم، صداع، دوخة، تسارع ضربات القلب، غثيان أو فقدان للوعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل:

يُفضل نقل المصاب فورًا لتقليل درجة حرارة جسمه.

إزالة الملابس الثقيلة:

ينبغي إزالة الملابس الثقيلة، وبلّ الجسم بماء بارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة لخفض الحرارة بسرعة.

استخدام المروحة أو التكييف:

يمكن استخدام مروحة أو تكييف هواء لخفض درجة الحرارة بشكل أسرع.

تقديم السوائل:

إذا كان المصاب واعيًا، يُفضل إعطاؤه ماءً أو مشروبات تحتوي على أملاح لتعويض الفقد في السوائل.

عدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم إذا كان فاقدًا للوعي:

في حالة فقدان الوعي، يُمنع تمامًا إعطاء أي سوائل لتجنب خطر الاختناق.

الاتصال بالإسعاف فورًا:

إذا ظهرت على المصاب علامات خطيرة مثل الإغماء أو التشنجات، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا للحصول على المساعدة الطبية العاجلة.

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