قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين تمكنوا من إتمام اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بلغ 139 ألف طالب، من إجمالي 226 ألفًا و459 طالبًا، وذلك في 7 محافظات.

وأوضح المصدر أن المحافظات التي يُجرى بها الاختبار تشمل: القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، والإسكندرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع بصورة لحظية سير الاختبارات عبر المنصة الإلكترونية، مشددة على استمرار المتابعة على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لأداء الاختبار دون أي معوقات فنية أو تنظيمية.

